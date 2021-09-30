В Нацслужбы здоровья объяснили, как украинцы могут бесплатно получить помощь в частных медучреждениях

Об этом сообщает Правительственный портал.



"Пациенты могут получить медицинскую помощь в частных медучреждениях бесплатно. За это заплатит Национальная служба здоровья, если медицинское учреждение имеет договор с НСЗУ", - говорится в сообщении.



Так, сейчас в стране договор с НСЗУ имеет 271 частный медучреждение и более 500 врачей-физических лиц-предпринимателей. Это почти четверть поставщиков медицинских услуг, работающих с НСЗУ. Они оказывают медуслуги бесплатно и в полном объеме в пределах пакетов, по которым заключены контракты.



Перечень таких медицинских учреждений доступен на сайте НСЗУ в разделе "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения".



В пресс-службе объяснили, что в таких частных медучреждениях пациент может получить как первичную, так и специализированную медицинскую помощь.



В частности, пациент может заключить декаларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.



Кроме того, пациент может получить специализированную безвозмездную помощь. Для этого у семейного врача необходимо получить электронное направление семейного врача а дальше выбрать частное заведение, имеющий договор с НСЗУ по соответствующим пакетом.



В пресс-службе отметили, что с апреля этого года частные медучреждения получили от НСЗУ более 229 млн грн за специализированную медицинскую помощь пациентам.



По информации НСЗУ, частные учреждения имеют с НСЗУ соглашения по таким направлениям: оказание медицинской помощи взрослым и детям в амбулаторных условиях (57 медучреждений), приоритетные амбулаторные услуги по раннему выявлению онкозаболеваний (55 медучреждений), вакцинация от COVID-19 (51 медучреждение и 14 врачей), хирургические операции (14 медучреждений), сопровождение и лечения пациентов с туберкулезом на первичном уровне (5 медучреждений и 5 врачей), услуги реабилитации (8 медучреждений), гемодиализ (7 заведений), лечение на сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ ) или подозрением на ВИЧ (2 заведения), ведение беременности в амбулаторных условиях (5 медучреждений), помощь пациентам с онкологией (6 медучреждений), медицинская помощь при инсульте (2 медучреждения), лечение инфарктов (2 медучреждения), а а также лечение пациентов с COVID-19 (1 заведение).



В общем, добавили в пресс-служба, НСЗУ выплатила частным медучреждениям более 700 млн грн за предоставленные услуги.

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