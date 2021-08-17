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В Нацслужбе здоровья объяснили, как исправить данные о вакцинации в COVID-сертификате

17 августа, 2021 вторник
11:47
Экономика вакцина

Вносить или исправлять данные о вакцинации может тот врач, который проводил ее в пункте прививки

Об этом пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) сообщила в Telegram.

"Если врач не видит в электронной системе данных о вакцинации, или же они неполные или неправильно внесены, вам следует обратиться к пункту, где вы делали вакцинацию. Чтобы внести или скорректировать данные. С собой нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что вносить или исправлять данные о вакцинации должен тот врач, который ее проводил в пункте прививки.

В НСЗУ также напомнили, что для того, чтобы проверить, внесли ли данные о вакцинации, необходимо обратиться к врачу, с которым заключена декларация. Семейный врач сможет посмотреть все данные о вакцинации и на их основе выписать международное свидетельство о вакцинации.

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COVID-19
НСЗУ
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