В Нацполиции заявили об обнаружении 120 стихийных захоронений на деоккупированной Донетчине
С начала стабилизационных мероприятий в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Донецкой области обнаружено 120 стихийных захоронений
Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Обнаружили 120 стихийных захоронений, из которых 33 – в Святогорске, 87 – в Лимане. Три захоронения – массовые", - написал он.
"На сегодняшний день эксгумированы тела 268 человек, из них 208 – уже идентифицированы", - добавил Клименко.
- Массовое захоронение под временно оккупированным Мариуполем увеличилось на 1500 могил.
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