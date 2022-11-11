Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Обнаружили 120 стихийных захоронений, из которых 33 – в Святогорске, 87 – в Лимане. Три захоронения – массовые", - написал он.

"На сегодняшний день эксгумированы тела 268 человек, из них 208 – уже идентифицированы", - добавил Клименко.

Массовое захоронение под временно оккупированным Мариуполем увеличилось на 1500 могил.

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