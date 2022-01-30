В Нацполиции заявили о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки. Монастырский созвал брифинг

Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции .

Подробности задержания пока не разглашаются. Отмечается, что министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко расскажут о них в понедельник, 31 января, на брифинге.

Он начнется в 10.00 и будет посвящен задержанию лиц, которым правоохранители инкриминируют планирование массовых беспорядков на территории Украины.

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