В Нацполиции намерены привлечь к уголовной ответственности граждан, воспользовавшихся поддельными COVID-документами
Национальная полиция проверяет граждан, которые воспользовались услугами фальсификации COVID-документов, и планирует привлечь их к уголовной ответственности
Об этом во время брифинга сообщил председатель киберполиции Александр Гринчак, передает Еспресо.TV.
По его словам, сейчас киберполиции разоблачила уже 1750 граждан, пользующихся услугами по подделке COVID-документов.
"Я хочу сосредоточить внимание на том, что будет в настоящее время продолжаться проверка тех граждан, которые воспользовались услугами преступников и мы сделаем все, чтобы привлечь к уголовной ответственности этих лиц", - сказал Гринчак.
Он отметил, что по состоянию на 5 октября Нацполиция зарегистрировала 486 уголовных производств, провела 140 обысков, объявила 85 подозрений и заблокировала 53 интернет-ресурсы, на которых предлагались услуги фальсификации COVID сертификатов.
По информации Гринчака, поддельный "COVID-сертификат" в Украине стоит от 2 до 15 тыс. Грн, ПЦР-тест - от 200 грн до 700 грн.
Председатель киберполиции также напомнил, что за подобные преступления предусматривается ответственность от штрафных санкций до восьми лет лишения свободы в зависимости от квалификации правонарушения.
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