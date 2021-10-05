В Нацполиции намерены привлечь к уголовной ответственности граждан, воспользовавшихся поддельными COVID-документами

Об этом во время брифинга сообщил председатель киберполиции Александр Гринчак, передает Еспресо.TV.



По его словам, сейчас киберполиции разоблачила уже 1750 граждан, пользующихся услугами по подделке COVID-документов.



"Я хочу сосредоточить внимание на том, что будет в настоящее время продолжаться проверка тех граждан, которые воспользовались услугами преступников и мы сделаем все, чтобы привлечь к уголовной ответственности этих лиц", - сказал Гринчак.



Он отметил, что по состоянию на 5 октября Нацполиция зарегистрировала 486 уголовных производств, провела 140 обысков, объявила 85 подозрений и заблокировала 53 интернет-ресурсы, на которых предлагались услуги фальсификации COVID сертификатов.



По информации Гринчака, поддельный "COVID-сертификат" в Украине стоит от 2 до 15 тыс. Грн, ПЦР-тест - от 200 грн до 700 грн.



Председатель киберполиции также напомнил, что за подобные преступления предусматривается ответственность от штрафных санкций до восьми лет лишения свободы в зависимости от квалификации правонарушения.

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