В Нацполиции и СБУ создадут департаменты "войны" для расследования преступлений в отношении агрессии РФ, как в Офисе генпрокурора, - Венедиктова

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.



"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия", - сказала она.

Департамент по Офисе генпрокурора осуществляет надзор за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса и связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины.

29 июня Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндуза Мамедова департамент, который расследует преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта с РФ.

Впоследствии Мамедов написал заявление об отставке с Офиса генерального прокурора