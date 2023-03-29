Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура В Нацмузее покажут артефакты из крейсера "Москва" к годовщине его потопления

В Нацмузее покажут артефакты из крейсера "Москва" к годовщине его потопления

29 мартa, 2023 среда
14:52
Культура

В годовщину потопления крейсера "Москва" в Национальном военно-историческом музее Украины откроют новую экспозицию, на которой представят артефакты с судна

Об этом информирует Армия Inform .

Сообщается, что на экспозиции покажут спасательный круг, сигнальный буй из затонувшего флагмана российского флота и многие другие интересные артефакты. Выставку представят на годовщину потопления "Москвы" – 13 апреля.

По словам директора Национального военно-исторического музея Украины Андрея Ильенко, музейщики могут собирать артефакты войны, поскольку имеют допуск к местам проведения боевых действий.

"В помещении музея открыта выставка артефактов войны, специально для которой Киевская ТрО передала первую "беду", из которой была уничтожена вражеская бронетехника. Сейчас выставочные проекты путешествуют по Европе, где их выставляют вблизи российских посольств и диппредставительств", - рассказал Ильенко.

В мае музей уже организовывал выставку уничтоженной военной техники окупантов под открытым небом в Киеве.

  • 13 апреля 2022 года флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен украинскими ракетами "Нептун".
  • В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.
Украина
война с Россией
Читайте также:
розвідувальні безпілотники MQ-9A Reaper
28 мартa, 2023 вторник
Изменение маршрутов дронов США над Черным морем ограничило сбор разведданных, связанных с войной РФ в Украине, - CNN
Джо Байден
29 мартa, 2023 среда
Байден прокомментировал решение Путина разместить ядерное оружие в Беларуси
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
27 мартa, 2023 понедельник
В МИД Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.49
    Покупка 37.49
    Продажа 38.34
  • EUR
    Покупка 40.31
    Продажа 41.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
29 мартa
15:09
Новый сезон "Дома Дракона" будет на две серии короче предыдущего, — Deadline
14:51
Российские военнопленные в Украине
"Международные организации ставят знак равенства между агрессором и жертвой": омбудсмен о заявлении ООН о нарушении прав пленных РФ
14:36
СБУ задержала трех коллаборантов, среди которых чиновник Купянского горсовета
14:31
Противники Талибана объявили о возобновлении партизанской борьбы
14:18
студент
В Украине обнародовали правила приема на обучение в колледжах и вузах
14:09
Эксклюзив
На Западе открыто призывать Украину к компромиссам из РФ уже не будут, - политолог Таран
14:08
OPINION
Свободному тяжело дышать "едиными новостями", или От "культа личности" нужна бустерная вакцина?
14:01
Россияне готовятся к фейковым выборам на временно оккупированном Запорожье, - мэр Мелитополя
13:59
РФ выпустила "советчик участникам СВО", где призывает российских военных не доверять местным жителям
13:55
Песков заявил, что "гибридная война Запада против РФ" продлится долго
13:54
Зозуля обвинил НОК Украины в бездействии из-за решения МОК вернуть россиян и белорусов
13:51
Контролируем возможное размещение ядерного оружия в Беларуси вместе с партнерами, - украинская разведка
13:51
Россияне вывозят украинцев в отдаленные регионы, чтобы решить свои демографические проблемы, - омбудсмен Лубинец
13:33
Сергей Ребров
Ребров прокомментировал возможное назначение главным тренером сборной Украины
13:32
Посла России в Швеции вызывают в МИД из-за угроз вступления страны в НАТО
13:23
В ВРУ обещают усовершенствовать мобилизационные мероприятия
13:15
"Прокуратура" окупантов в Крыму требует 10 лет заключения крымскому татарину за помощь ВСУ
13:12
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
В России заявили, что Киев "нарушает права верующих в Украине" из-за выселения УПЦ МП из Лавры
13:12
На востоке мокрый снег, а в центре порывы ветра: прогноз погоды на 30 марта от Натальи Диденко
12:59
Pepsi впервые за 14 лет сменила логотип
12:59
РФ привлекает детей к фейковым минорованиям в Украине
12:54
"Великолепный пример немецкого качества": Резников испытал БМП Marder, прибывших в Украину
12:53
Болгарские аграрии начали протест на границе из-за беспошлинного ввоза украинского зерна
12:51
Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на оккупированную Запорожскую АЭС
12:51
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 23-29 марта. В Бахмуте бои продолжаются уже в ближнем центре крепости
12:45
Новости компаний
Национальная сеть АЗК отправила на передовую очередные 20 новых надежных внедорожников
12:44
УПЦ МП выселяется из Киево-Печерской лавры: священники провели богослужение, возле храма остаются приверженцы церкви
12:26
В Китае отреагировали на приглашение Си Цзиньпина посетить Украину
12:18
С 1 апреля оккупанты планируют ввести новые ограничения для жителей в Запорожье, – Центр нацсопротивления
12:08
OPINION
Жажда наступления
12:03
В Черкасской области с 3 апреля сократят комендантский час
11:55
РФ засекретила часть расходов, чтобы увеличить финансирование войны, - ISW
11:47
Умер легендарный тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина
11:47
В Италии намерены запретить искусственное мясо
11:44
Жители временно оккупированных территорий не могут получить даже экстренную медпомощь, - Маляр
11:43
Обновлено
Из-за непогоды в Киеве и Киевской области применены стабилизационные и аварийные отключения
11:35
Полиция разоблачила мошенников, которые в фейковых "обменах валют" похищали деньги с помощью дронов
11:34
Россияне в дальнейшем обстреливают приграничье Харьковщины: повреждены дома и детсад
11:30
Месси сделал хет-трик и пересек отметку в сто голов за сборную Аргентины
11:28
Инфографика
доллар
Курс валют в Украине на 29 марта: цены в обменниках
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV