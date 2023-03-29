В Нацмузее покажут артефакты из крейсера "Москва" к годовщине его потопления
В годовщину потопления крейсера "Москва" в Национальном военно-историческом музее Украины откроют новую экспозицию, на которой представят артефакты с судна
Об этом информирует Армия Inform .
Сообщается, что на экспозиции покажут спасательный круг, сигнальный буй из затонувшего флагмана российского флота и многие другие интересные артефакты. Выставку представят на годовщину потопления "Москвы" – 13 апреля.
По словам директора Национального военно-исторического музея Украины Андрея Ильенко, музейщики могут собирать артефакты войны, поскольку имеют допуск к местам проведения боевых действий.
"В помещении музея открыта выставка артефактов войны, специально для которой Киевская ТрО передала первую "беду", из которой была уничтожена вражеская бронетехника. Сейчас выставочные проекты путешествуют по Европе, где их выставляют вблизи российских посольств и диппредставительств", - рассказал Ильенко.
В мае музей уже организовывал выставку уничтоженной военной техники окупантов под открытым небом в Киеве.
- 13 апреля 2022 года флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен украинскими ракетами "Нептун".
- В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.
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