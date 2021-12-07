В национальный календарь вакцинации могут добавить прививку от пневмококка, - Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине прививка от пневмококка может стать для детей обязательной и бесплатной
Об этом он сообщил на форуме Украина 30.
"Сегодня в нашем национальном календаре прививок 10 инфекционных болезней, которые можно предотвратить, вовремя проведя вакцинацию... Дополнительно к этим 10 болезням мы планируем добавить пневмококк", - сказал министр здравоохранения.
По его словам, если бы не эпидемия коронавируса, то эту инфекцию ввели бы в национальный календарь прививок уже в 2022 году.
"Но сегодня мы концентрируемся на борьбе с COVID-19", – пояснил Виктор Ляшко.
- Пневмококк – один из главных возбудителей менингита, воспаления легких, среднего отита, синусита. Во многих странах, например, в США прививки от пневмококка делают обязательно. В Украине вакцинироваться от этой инфекции можно только за свой счет.
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