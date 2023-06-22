Об этом Ярмощук рассказала агентству Интерфакс-Украина .

"Украинская киноиндустрия столкнулась с самыми большими в своей истории вызовами. Война, экономический кризис, отток специалистов за границу, многие коллеги-фильммейкеры сменили профессию и присоединились к рядам ВСУ – все это создало беспрецедентные трудности. 2022 год доказал, что украинская киноиндустрия развивается. После начала войны украинский прокат возобновился в июне 2022 года, и по результатам года доля украинского кино в национальном бокс-офисе достигла выдающихся 27%", – сказала гендиректор FILM.UA Group.

Речь идет о части украинских релизов за первые пять месяцев этого года, общий бокс-офис – 800,236 млн грн, в то же время украинских фильмов – 215,897 млн грн.

В 2020 году доля нашего кино составила 6,4%.

"Сейчас чуть более узкий выбор иностранного кино, но блокбастеры все равно в Украину приходят. Поэтому такой выдающийся скачок до 27% - не случайность, а тенденция, что люди сознательно выбирают свое кино. Уверена, что креативные индустрии и производство контента должны стать одним из стратегических направлений и задач восстановления Украины", – добавила Ярмощук.

Украинский продукт распространился и на Netflix. Раньше были доступны только полнометражные фильмы, а в этом году и сериалы.

"Как работает Netflix? Он покупает права на контент, собственно, для определенной территории. Если говорим об украинских фильмах, то обычно они доступны только в Украине. В редких исключениях Netflix покупает украинские фильмы на большее количество территорий. Сейчас это все еще исключения", - объяснила генеральный директор.