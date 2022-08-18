В Национальном музее Шевченко откроют выставку "І на оновленій Землі..."
В Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве 18 августа открывают культурно-документальный художественный проект "І на оновленій Землі..."
Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства культуры и информационной политики.
Проект состоит из двух автономных выставочных экспозиций. Они будут размещены на отдельных локациях музея.
Первая экспозиция посвящена проблеме утраченных культурных ценностей во время российско-украинской войны. На выставке будут представлены работы творческой династии художниц-ткачих Пособчук-Верес из села Обуховичи Вышгородского района Киевской области. В настоящее время коллекции этих работ принадлежат музеям - организаторам выставки.
Вторая экспозиция - это фотовыставка под названием "Во имя жизни" авторства Татьяны Самойленко и Ольги Хроменко. Их работы выполнены в июле 2022 года. Они показывают страшные последствия боевых действий и российской оккупации в Иванковской поселковой громаде Киевской области.
Торжественное открытие выставки – в 17:00 18 августа, выставка будет работать до 11 сентября 2022 года.
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