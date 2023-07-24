Об этом сообщили на сайте банка

В состав наблюдательного совета "Сенс банка" входит пять человек: два представителя государства и три независимых члена.

Главой наблюдательного совета назначен Аджунер Шевки. В состав совета вошли:

Андрей Пронченко – независимый член наблюдательного совета;

Ростислав Дюк – независимый член наблюдательного совета;

Андрей Свистун – член наблюдательного совета;

Владислав Власюк – член наблюдательного совета.

Главой правления "Сенс банка" назначен Дмитрий Кузьмин. Членами правления банка утверждены: Елена Зубченко (заместитель главы правления), Алексей Шклярук (член правления, главный риск-менеджер), Инна Табак (членкиня правления), Андрей Соколов (член правления).

Глава правления Дмитрий Кузьмин отметил, что в настоящее время основная задача руководства - "продолжить устойчивое развитие одного из высокотехнологичных банков страны". И убежден, что переход банка в государственную собственность "обеспечит его стабильную деятельность и повысит доверие клиентов к финучреждению в целом".

Справка . "Сенс банк" (Sense Bank) – государственный банк, один из системно важных банков Украины со 132 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 58 тыс. юридических лиц и 86 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.