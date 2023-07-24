В национализированном "Сенс банке" назначили новое руководство
Фонд гарантирования вкладов физических лиц по представлению Минфина и согласованию с Нацбанком Украины назначил новый состав членов наблюдательного совета и правления Sense Bank
Об этом сообщили на сайте банка
В состав наблюдательного совета "Сенс банка" входит пять человек: два представителя государства и три независимых члена.
Главой наблюдательного совета назначен Аджунер Шевки. В состав совета вошли:
- Андрей Пронченко – независимый член наблюдательного совета;
- Ростислав Дюк – независимый член наблюдательного совета;
- Андрей Свистун – член наблюдательного совета;
- Владислав Власюк – член наблюдательного совета.
Главой правления "Сенс банка" назначен Дмитрий Кузьмин. Членами правления банка утверждены: Елена Зубченко (заместитель главы правления), Алексей Шклярук (член правления, главный риск-менеджер), Инна Табак (членкиня правления), Андрей Соколов (член правления).
Глава правления Дмитрий Кузьмин отметил, что в настоящее время основная задача руководства - "продолжить устойчивое развитие одного из высокотехнологичных банков страны". И убежден, что переход банка в государственную собственность "обеспечит его стабильную деятельность и повысит доверие клиентов к финучреждению в целом".
Справка . "Сенс банк" (Sense Bank) – государственный банк, один из системно важных банков Украины со 132 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 58 тыс. юридических лиц и 86 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.
- 20 июля президент Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с "Сенс банком", владельцами которого являются подсанкционные граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.
- 21 июля Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк, владельцами которого являются подсанкционные граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, становится государственным.
- 22 июля 2023 Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций Sense Bank, согласно которому банк перешел в собственность государства.
- 24 июля в Офисе генпрокурора сообщили , что правоохранители предотвратили выведение за границу миллиардных активов украинского банка, владельцем которого до недавнего времени был российский олигарх.
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