В Нацгвардии начато служебное расследование по факту взрыва в Шевченковском суде Киева
По указанию министра внутренних дел в Национальной гвардии начато служебное расследование по факту событий, произошедших 5 июля в Шевченковском суде Киева
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Целью расследования, как указано в сообщении, является "всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего события". В частности, проверят правильность действий личного состава стражи Национальной гвардии, которая конвоировала подсудимого в суд.
Что предшествовало расследованию
Вечером 5 июля в полиции сообщили, что в помещении Шевченковского районного суда Киева произошел взрыв. По предварительным данным, подсудимый взорвал неустановленное взрывное устройство.
Ранения в результате взрыва получили двое правоохранителей, а сам правонарушитель погиб. Теперь следователи выясняют, как взрывчатка попала в помещение суда.
Подсудимый, устроивший взрыв – Игорь Гуменюк, обвинен в теракте под Верховной Радой в августе 2015-го, когда погибли четверо нацгвардейцев. Сегодня в райсуде ему продолжали меру пресечения.
- Еспресо следило за происходящим в онлайн-режиме. Подробнее об ходе событий можно прочесть здесь.
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