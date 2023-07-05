Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Целью расследования, как указано в сообщении, является "всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего события". В частности, проверят правильность действий личного состава стражи Национальной гвардии, которая конвоировала подсудимого в суд.

Что предшествовало расследованию

Вечером 5 июля в полиции сообщили, что в помещении Шевченковского районного суда Киева произошел взрыв. По предварительным данным, подсудимый взорвал неустановленное взрывное устройство.

Ранения в результате взрыва получили двое правоохранителей, а сам правонарушитель погиб. Теперь следователи выясняют, как взрывчатка попала в помещение суда.

Подсудимый, устроивший взрыв – Игорь Гуменюк, обвинен в теракте под Верховной Радой в августе 2015-го, когда погибли четверо нацгвардейцев. Сегодня в райсуде ему продолжали меру пресечения.