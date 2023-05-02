В Нацбанке спрогнозировали снижение цен
Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Украина вошла в устойчивый дезинфляционный тренд, что позволяет прогнозировать дальнейшее снижение цен
Об этом он рассказал в эфире канала "Мы - Украина".
"Цены будут снижаться. Спрос на валюту уменьшается. Это результат, в том числе, и той монетарной политики Национального банка, которая многим не нравилась и сейчас не нравится. Это результат того, что украинская энергетика, благодаря эффективной работе правительства и мужества украинских энергетиков, быстро восстановила свои мощности. Есть и внешние факторы: цены на энергоносители несколько снизились, потребительский спрос не так высок", - сказал Пышный.
Чиновник отметил, что в результате полномасштабного вторжения России украинская экономика потеряла 30%. Однако целый комплекс факторов дает основания считать, что Украина вошла в достаточно устойчивый дезинфляционный тренд. Потому Национальный банк пересмотрел свой прогноз инфляции на конец года.
"Если в декабре мы прогнозировали инфляцию на уровне 18,7%, то к концу года мы прогнозируем 14,6%", - сказал глава НБУ.
- Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на 2,0%, а размер международных резервов страны до конца 2023 года видит на уровне $34,5 млрд.
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