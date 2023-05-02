Об этом он рассказал в эфире канала "Мы - Украина".

"Цены будут снижаться. Спрос на валюту уменьшается. Это результат, в том числе, и той монетарной политики Национального банка, которая многим не нравилась и сейчас не нравится. Это результат того, что украинская энергетика, благодаря эффективной работе правительства и мужества украинских энергетиков, быстро восстановила свои мощности. Есть и внешние факторы: цены на энергоносители несколько снизились, потребительский спрос не так высок", - сказал Пышный.

Чиновник отметил, что в результате полномасштабного вторжения России украинская экономика потеряла 30%. Однако целый комплекс факторов дает основания считать, что Украина вошла в достаточно устойчивый дезинфляционный тренд. Потому Национальный банк пересмотрел свой прогноз инфляции на конец года.

"Если в декабре мы прогнозировали инфляцию на уровне 18,7%, то к концу года мы прогнозируем 14,6%", - сказал глава НБУ.