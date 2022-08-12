В Нацбанке Румынии работает астрологиня

Об этом пишет HotNews.ro .

О своей работе женщина рассказала в подкасте музыканту Дамиану Драгичи.

"Сейчас я занимаю руководящий пост, работаю в Нацбанке. К сожалению, я больше не имею права гадать на шаре, но это ничего не значит, потому что у меня все еще была идея сделать подкаст. Я занимаюсь астрологией с 14 лет", - сказала она. .

В Национальном банке Румынии подтвердили информацию, что астрологиня действительно там работает "в отделе технического обслуживания".

По данным СМИ, Минерва окончила факультеты права, актерского мастерства и психологии.

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