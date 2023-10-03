В Нацбанке объяснили новые методы установления курса гривны

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге в понедельник.

"Курс, с которого завтра начнет функционировать рынок, это 36,57 грн/$1. Мы посмотрим, как завтра состоятся торги, и соответственно уже сделаем наши выводы и решения после обеда, в 15:30, по установлению курса на следующий день ", – отметил Гелетий.

Он уточнил, что Нацбанк снова будет в 12.30 обнародовать индикативное значение курса на 12.00.

"Наш приоритет не изменится – транспарентность функционирования рынка. Эта транспарентность будет возвращена. Она была до войны, в условиях фиксированного курса мы обязаны были взять паузу, пока мы возвращаемся к практикам транспарентности, открытости функционирования рынка, которые были", - отметил зам. главы НБУ.

Согласно постановлению правления Нацбанка №121 от 2 октября, НБУ осуществляет ежедневно в рабочие дни в период с 10:00 до 15:30 через функционалы торгово-информационных систем Refinitive и/или Bloomberg сделки по купле-продаже долларов США с банками на условиях" тод".

Возможность осуществлять операции на условиях "тод" после 15:30 по установленному в этот день курсу, который будет действовать на следующий рабочий день, сохранена только для удовлетворения потребностей обороны.

Представители НБУ подчеркнули, что в рамках сохранения курсовой устойчивости центробанк готов своими интервенциями ликвидировать структурный дефицит валюты на рынке.

По словам замглавы Нацбанка Сергея Николаевчука, если в конце прошлого года этот дефицит был около $3 млрд в месяц, то весной и летом он сократился до уровня в $1,5-2 млрд.

"Пока он немножко растет, и из-за сезонных факторов, и влияет на определенные фундаментальные факторы, определенные психологические факторы. Однако все еще остается менее $3 млрд. По сути, это тот структурный дефицит, который мы будем закрывать своими интервенциями", - отметил он.

Николайчук уточнил, что $3 млрд дефицита в месяц – это $150 млн в день.

"То есть условно, с такой интервенцией мы можем выходить для того, чтобы этот структурный дефицит закрыть. Но если в один день дефицит на рынке будет $100 млн, а в другой день дефицит будет $200 млн, то соответственно и курс в эти дни будет двигаться или в сторону укрепления гривны, или в сторону ослабления", - объяснил замглавы Нацбанка