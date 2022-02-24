В НАТО заявили о развертывании дополнительных сил в восточной части Альянса

Об этом идет речь на сайте НАТО.



"Мы разворачиваем дополнительные оборонные сухопутные и воздушные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские средства. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредсказуемые обстоятельства", – говорится в сообщении.



В НАТО отметили, что вместе с союзниками и партнерами приложили все усилия для налаживания диалога с Россией. Вторжение в Украину показало, что "Россия избрала путь эскалации".



В сообщении отмечается, что действия режима Кремля - это "серьезная угроза евроатлантической безопасности и будет иметь геостратегические последствия".



В Альянсе заверили, что продолжат принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников.