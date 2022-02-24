В НАТО заявили о развертывании дополнительных сил в восточной части Альянса
Члены НАТО призвали режим Кремля прекратить военные действия и заявили о развертывании дополнительных сил в восточной части Альянса
Об этом идет речь на сайте НАТО.
"Мы разворачиваем дополнительные оборонные сухопутные и воздушные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские средства. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредсказуемые обстоятельства", – говорится в сообщении.
В НАТО отметили, что вместе с союзниками и партнерами приложили все усилия для налаживания диалога с Россией. Вторжение в Украину показало, что "Россия избрала путь эскалации".
В сообщении отмечается, что действия режима Кремля - это "серьезная угроза евроатлантической безопасности и будет иметь геостратегические последствия".
В Альянсе заверили, что продолжат принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников.
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