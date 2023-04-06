Об этом Джоане сказал в интервью румынскому агентству Agerpres.

Высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что Молдова является партнером Альянса "в течение нескольких десятилетий".

"Очевидно, осознание печальной реальности, что Россия является очень агрессивной страной, применяющей военную силу против своих соседей, заставило их (Молдову, – ред.) выступить с еще более амбициозными предложениями в рамках уже имеющегося партнерства с НАТО и Европейским Союзом", – добавил. он.

Джоане также напомнил слова генерального секретаря Альянса о его готовности увеличить бюджет поддержки Молдовы, подчеркнув, что это касается и других партнеров, "которые находятся под все большим давлением со стороны Российской Федерации".

"Мы готовы зайти так далеко, как Республика Молдова готова зайти в своих отношениях с нами", – подытожил Джоане.

Как известно, Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Североатлантическим союзом. В декабре представитель Молдовы впервые принял участие в министерской встрече НАТО в Бухаресте. В январе президент Мая Санду заявила, что в правительстве на фоне полномасштабной войны в Украине обсуждают возможность отойти от нейтрального статуса и вступить в "больший альянс".