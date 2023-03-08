Об этом заявил генсекретарь НАТО после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.

"Мы точно знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Сейчас продолжаются национальные расследования, и я думаю, что будет правильно дождаться их завершения, прежде чем говорить больше о том, кто за этим стоит", - сказал Йенс Столтенберг.