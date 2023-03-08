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В НАТО заявили, что не знают, кто причастен к диверсиям на газопроводах "Северный поток"

8 мартa, 2023 среда
17:22
Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утвердил, что до сих пор неизвестно, кто причастен к взрывам на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года

Об этом заявил генсекретарь НАТО после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.

"Мы точно знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Сейчас продолжаются национальные расследования, и я думаю, что будет правильно дождаться их завершения, прежде чем говорить больше о том, кто за этим стоит", - сказал Йенс Столтенберг.

  • Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления . Уже 27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2". Тогда же премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
  • Позже стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток".
  • Уже 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа.
  • Впоследствии спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и искали виновных в подрывах. В то же время, немецкие следователи заявили, что не имеют доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
  • СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя в них след проукраинских сил, однако официальные лица стран советуют дождаться результатов следствия.
Россия
газ
Йенс Столтенберг
НАТО
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