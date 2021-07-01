В НАТО заявили, что будут укреплять сотрудничество в Черном море после инцидента с британским эсминцем у оккупированного Россией Крыма

Об этом он заявил в интервью Первому грузинскому телеканалу .

"Одним из вопросов, которые я обсуждать в Грузии безопасности Черного моря углубления сотрудничества между НАТО и Грузией", - заявил Аппатурай.

По его словам, имеет полное представление о том, что произошло во время инцидента с британским эсминцем в водах у оккупированного Крыма.

"НАТО имеет сильную позицию относительно свободы судоходства и того факта, что Крым - это Украина. Россия должна осознать, что союзники по НАТО не отступятся от этого вопроса. Это общее обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и придерживаться принципов, важных для региона" - сказал Аппатурай.

По его словам, Россия продолжает дестабилизировать регион и размещать в Крыму оружие, усложняет свободу судоходства.

"Мы уже работаем над политическими консультациями и обменом информацией с Грузией и Украиной. Однако НАТО более представленным в Черном море, и мы это видим. Россиянам это не всегда нравится. Мы на самом деле не признаем, что Черное море является российским, и мы будем поддерживать свое представительство в поддержку союзников и партнеров по НАТО. Одним из вопросов, которые я обсуждать безопасности Черного моря в Грузии, является углубление сотрудничества между НАТО и Грузией ", - подытожил спецпредставитель.

Напомним, 23 июня российские СМИ со ссылкой на Мионоброны написали , что россияне сделали предупредительные выстрелы с Су-24 по эсминцу Великобритании Defender

23 июня в Великобритании опровергли информацию о предупредительные выстрелы со стороны россиян по собственному эсминцу Defender в водах оккупированного Крыма

Журналист ВВС рассказал подробности инцидента. По его словам в небе над эсминцем было около 20 самолетов россиян, а экипаж корабля надел балаклавы

Впоследствии стало известно, что проход эсминца Defender санкционировал лично премьер-министр Борис Джонсон

25 июня в США заявили, что британские союзники заверили их об отсутствии факта выстрелов в сторону эсминца Defender.

26 июня ВВС заявило, что получило документы по прохода корабля Defender, которые им передал родителям. По словам анонима, документы он нашел на остановке общественного транспорта в графстве Кент.