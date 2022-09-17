В НАТО заверили, что поддержка Украины не изменится с наступлением зимы
Глава Военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр заверил, что НАТО не изменит поддержку Украины с наступлением зимы
Об этом Бауэр сказал на конференции Военного комитета НАТО в субботу.
"Чрезвычайная смелость украинских вооруженных сил и украинского народа снова и снова будет одерживать верх над оппонентом. Союзники НАТО будут поддерживать их столько, сколько необходимо. Приближается зима, но наша поддержка останется несокрушимой", – заверил он.
По словам главы Военного комитета Альянса, неспровоцированная война России против Украины стала началом нового времени глобальной безопасности и больше, чем сама Украина.
"Нападению подвергся весь международный порядок, основанный на правилах. Это, а также террористические группировки, использующие асимметричные средства ведения войны и создающие глобальные и локальные кризисы, а также Китай, массово наращивающий военные усилия и прибегающий к опасной риторике, – все это тяготеет над нами", – отметил Бауэр.
Он подчеркнул, что перед НАТО стоит "священная задача защищать миллиард живущих на его территории граждан всегда планировать и думать заранее".
"И мы готовы ожидать неожиданного", – подчеркнул адмирал.
Конференция Военного комитета НАТО началась в Таллинне в пятницу. В нем принимают участие командующие вооруженными силами союзников, обсуждающие вопросы стратегического развития Североатлантического союза. Впервые в мероприятии принимают участие представители Финляндии и Швеции.
- 16 сентября член Европейского парламента Урмас Паэт считает, что с начала войны Украина ежедневно становится на шаг ближе к полноценному членству в НАТО . Депутат Европарламента рассказал, что в Европе резко изменилось отношение к России после вторжения в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное