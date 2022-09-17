Об этом Бауэр сказал на конференции Военного комитета НАТО в субботу.

"Чрезвычайная смелость украинских вооруженных сил и украинского народа снова и снова будет одерживать верх над оппонентом. Союзники НАТО будут поддерживать их столько, сколько необходимо. Приближается зима, но наша поддержка останется несокрушимой", – заверил он.

По словам главы Военного комитета Альянса, неспровоцированная война России против Украины стала началом нового времени глобальной безопасности и больше, чем сама Украина.

"Нападению подвергся весь международный порядок, основанный на правилах. Это, а также террористические группировки, использующие асимметричные средства ведения войны и создающие глобальные и локальные кризисы, а также Китай, массово наращивающий военные усилия и прибегающий к опасной риторике, – все это тяготеет над нами", – отметил Бауэр.

Он подчеркнул, что перед НАТО стоит "священная задача защищать миллиард живущих на его территории граждан всегда планировать и думать заранее".

"И мы готовы ожидать неожиданного", – подчеркнул адмирал.

Конференция Военного комитета НАТО началась в Таллинне в пятницу. В нем принимают участие командующие вооруженными силами союзников, обсуждающие вопросы стратегического развития Североатлантического союза. Впервые в мероприятии принимают участие представители Финляндии и Швеции.

16 сентября член Европейского парламента Урмас Паэт считает, что с начала войны Украина ежедневно становится на шаг ближе к полноценному членству в НАТО . Депутат Европарламента рассказал, что в Европе резко изменилось отношение к России после вторжения в Украину.