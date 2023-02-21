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В НАТО заверили, что будут предоставлять Украине "все, в чем она нуждается, чтобы устоять"

21 февраля, 2023 вторник
14:53
война с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на итоговом брифинге встречи главы МИД Украины с представителями НАТО и ЕС отметил, что президент Путин не готовится к миру, и это является показателем для усиления и наращивания усилий Альянса

Об этом он сказал во время трансляции брифинга в эфире Еспресо.

"Сегодня мы видели, что президент Путин не готовится к миру, а делает все для того, чтобы воевать дальше. Он готовит новые нападения, мобилизует новых солдат, присылает и опрокидывает больше оружия. И это для нас показателем, что нам нужно усилиться и нарастить наши усилия не только несмотря на трагедию, которую сейчас переживают украинцы, но и при всей этой угрозе, которую Путин несет для всего цивилизованного мира. Для Путина это война выбора и война агрессии, Россия сама решила завоевать своего союзника", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Йенс Столтенберг отметил, что Украина имеет право защищать себя, и это прописано в хартии ООН.

"Мы на 100% пытаемся сделать все возможное для того, чтобы консультировать Украину, понимать, какие есть неотложные потребности, чтобы обеспечить как можно скорее всеми необходимыми системами, которые были обещаны Украине. Мы обеспечиваем предоставление артиллерийских систем, систем ПВО. Также наблюдаем за этими системами , которые уже есть в Украине, или нужны ремонтные работы. К тому же рассматриваем вопрос, каким образом улучшить логистические пути для ускорения поставок, в частности запчастей к предоставленным системам. То есть делаем все для того, чтобы Украина имела то, что ей необходимо для самозащиты. Кроме того, НАТО имеет и другие задачи, в частности, предотвратить обострение конфликта и действовать превентивно. Когда началось полномасштабное вторжение, мы активировали наши оборонные планы, перевели многие военные на восточные фланги, также мы усилили и военно-морские базы, то есть мы прилагаем все усилия, чтобы защищать каждый сантиметр земли страны-союзника, поэтому мы будем с Украиной столько, сколько этого потребуется. Мы будем предоставлять все, что Украина нуждается в том, чтобы устоять", - заверил Столтенберг.

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Владимир Путин
Йенс Столтенберг
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