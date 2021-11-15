В НАТО внимательно следят за обстановкой на границе РФ и Украины и готовы реагировать на изменения ситуации, - Столтенберг

Об этом Столтенберг заявил в программе Axios on HBO, передает РБК-Украина.



"Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной", - сказал Столтенберг.



По его словам, в НАТО готовы к любому развитию событий.



Также генсек НАТО затронул тему вступления Украины в НАТО "для защиты от России". Столтенберг отметил, что для присоединения Украины к Альянсу помимо соответствия стандартам требуется согласие всех 30 стран-членов. При этом он добавил, что консенсуса о приглашении Украины к вступлению в Альянс пока нет.

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