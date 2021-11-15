В НАТО внимательно следят за обстановкой на границе РФ и Украины и готовы реагировать на изменения ситуации, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины и готов реагировать на изменения обстановки
Об этом Столтенберг заявил в программе Axios on HBO, передает РБК-Украина.
"Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной", - сказал Столтенберг.
По его словам, в НАТО готовы к любому развитию событий.
Также генсек НАТО затронул тему вступления Украины в НАТО "для защиты от России". Столтенберг отметил, что для присоединения Украины к Альянсу помимо соответствия стандартам требуется согласие всех 30 стран-членов. При этом он добавил, что консенсуса о приглашении Украины к вступлению в Альянс пока нет.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о стягивании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.
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