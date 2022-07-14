В НАТО уверены, что Украина гарантирует сохранность поставляемого союзниками оружия, — официальный представитель Альянса
В НАТО уверены, что Украина должным образом обеспечивает сохранность и учет оружия, получаемого от союзников в реализации права на самооборону от российской агрессии
Об этом говорится в комментарии официального представителя Альянса на статью, ранее опубликованную Financial Times с заголовком "НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия Украиной".
"Союзники с НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины в героической защите своей страны. Мы помогаем отстаивать основное право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки. Мы уверены в приверженности украинского руководства должной сохранности и учету оружия союзников", - говорится в комментарии.
Ранее такую же позицию озвучил представитель Европейского союза. Ведущий пресс-секретарь по иностранным делам и политике безопасности ЕС Питер Стано отметил: "Мы создали механизмы для мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставленное государствами-членами ЕС, использовалось по назначению. Наша помощь подлежит строгому контролю и гарантиям, в частности после ее доставки ".
По его словам, это включает контроль за тем, чтобы использование поставленного военного оборудования отвечало международным нормам в области прав человека и международному гуманитарному праву, возможны также регулярные отчеты и/или контроль на месте расположения оборудования, если это необходимо и когда это разрешают условия.
"Отслеживание оборудования, предоставленного в рамках помощи Европейского фонда мира, обеспечивается в течение всего процесса доставки и после него. Это делается во взаимодействии с Вооруженными силами Украины сейчас и в перспективе. Украина обязалась не передавать эти предметы для другого использования, кроме собственных Вооруженных сил , признанных ЕС, и не реэкспортировать их в другие страны", - констатировал Стано.
- 10 июля генерал Ходжес, комментируя поставки оружия в Украину, заявил, что в следующие 3 недели произойдет переломный момент и изменение ситуации в пользу Украины.
- Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил , что страны НАТО имеют "политическое и моральное обязательство" поставлять оружие Украине.
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