В НАТО уверены, что Швеция и Финляндия присоединятся к Альянсу, несмотря на сопротивление Турции
Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоане уверен, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс, несмотря на протесты Турции.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы уверены, что Швеция и Финляндия присоединятся к нашим рядам. У союзников есть беспокойство. И у Турции есть определенные беспокойства, которые законны, когда речь идет о террористах", - отметил он.
Джоан отметил, что не видит угрозы для этих стран со стороны России "с военной точки зрения".
"Мы не видим признаков того, что сейчас у России есть возможности или намерения проявить агрессию в военном плане против этих двух стран-претендентов", - подытожил заместитель генсека.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- Только Турция блокирует вступление стран в Альянс. Главные условия для снятия блокировки – прекратить поддержку Курдистана и тех, "с кем борется Турция".
- 7 июня парламент Дании единогласно согласовал вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
- Турецкие СМИ обнародовали список требований Анкары для разблокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
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