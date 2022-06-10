Об этом сообщает Reuters.

"Мы уверены, что Швеция и Финляндия присоединятся к нашим рядам. У союзников есть беспокойство. И у Турции есть определенные беспокойства, которые законны, когда речь идет о террористах", - отметил он.

Джоан отметил, что не видит угрозы для этих стран со стороны России "с военной точки зрения".

"Мы не видим признаков того, что сейчас у России есть возможности или намерения проявить агрессию в военном плане против этих двух стран-претендентов", - подытожил заместитель генсека.