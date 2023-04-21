Об этом генсек НАТО рассказал перед началом встречи Контактной группы по обороне Украины на военной базе Рамштайн в Германии, передает Укринформ.

По словам Столтенберга, спустя более года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Путин "никаким образом не контролирует страну, как планировал".

"Президент Путин допустил несколько больших ошибок, стратегических ошибок, когда ворвался в Украину. Первой была тотальная недооценка украинской армии. Он думал, что будет контролировать Украину в течение недель и захватит Киев через несколько дней. Он также очень недооценил союзников по НАТО и наших партнеров, их решительность поддерживать Украину", - рассказал генсек.

Он также напомнил, что ВСУ уже выгнали российскую армию из части оккупированных территорий, в том числе из-под Киева. Вспомнив свой визит в Бучу, он вспомнил, что был поражен увиденным. Кроме того, по его словам, украинские войска отвергли российские силы на Востоке, вокруг Харькова и на Юге – вокруг Херсона.

"Сейчас мы помогаем им освободить больше своих земель, предоставляя больше современных военных систем. По танкам - наряду со более старыми системами союзники поставляют все больше новых машин, таких как Leopard-2, Challenger из Великобритании, американские Abrams. Также мы предоставляем боевые машины пехоты , бронетранспортеры - многие бронетехники и боеприпасы к ней. Все это очень мощные возможности, которые позволят украинцам победить", - сказал генсек Альянса.