В НАТО указали на стратегические ошибки Путина в войне с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал главные ошибки российского диктатора, которые он допустил во время полномасштабного вторжения в Украину. Первой была тотальная недооценка украинской армии
Об этом генсек НАТО рассказал перед началом встречи Контактной группы по обороне Украины на военной базе Рамштайн в Германии, передает Укринформ.
По словам Столтенберга, спустя более года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Путин "никаким образом не контролирует страну, как планировал".
"Президент Путин допустил несколько больших ошибок, стратегических ошибок, когда ворвался в Украину. Первой была тотальная недооценка украинской армии. Он думал, что будет контролировать Украину в течение недель и захватит Киев через несколько дней. Он также очень недооценил союзников по НАТО и наших партнеров, их решительность поддерживать Украину", - рассказал генсек.
Он также напомнил, что ВСУ уже выгнали российскую армию из части оккупированных территорий, в том числе из-под Киева. Вспомнив свой визит в Бучу, он вспомнил, что был поражен увиденным. Кроме того, по его словам, украинские войска отвергли российские силы на Востоке, вокруг Харькова и на Юге – вокруг Херсона.
"Сейчас мы помогаем им освободить больше своих земель, предоставляя больше современных военных систем. По танкам - наряду со более старыми системами союзники поставляют все больше новых машин, таких как Leopard-2, Challenger из Великобритании, американские Abrams. Также мы предоставляем боевые машины пехоты , бронетранспортеры - многие бронетехники и боеприпасы к ней. Все это очень мощные возможности, которые позволят украинцам победить", - сказал генсек Альянса.
- В пятницу, 21 апреля, в Германии проходит очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, в которой принимают участие более 50 стран, включая союзников по НАТО и представителей стран-партнеров.
- Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин встретились перед заседанием Контактной группы по обороне на авиабазе "Рамштайн".
- В пятницу, 21 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин озвучил три главных темы, которые рассмотрят союзники в рамках встречи в формате "Рамштайн". В повестке дня – ПВО, боеприпасы и средства поддержки.
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