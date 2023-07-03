Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Бауэра в Брюсселе.

"Мы не должны комментировать относительно Украины в плане того, что они должны продвигаться быстрее или мы разочарованы, что они не продвигаются быстро. Такие операции чрезвычайно трудные, и я думаю, что то, как они это делают, заслуживает похвалы. Я думаю, что по правильным причинам в некоторых местах они осторожны, потому что вы можете сжечь много сил, если вы пойдете напрямую, и вам нужно найти слабые места, лучшие позиции, чтобы попытаться прорваться", - сказал глава Военного комитета НАТО.

Адмирал отметил, что контрнаступление всегда является сложной операцией, особенно учитывая, что 90% личного состава российской армии находится непосредственно в Украине.

"Люди никогда не должны думать, что легко переступить (линию заграждений, – ред.), так никогда не бывает. В Украине есть значительное количество россиян, есть значительные заградительные препятствия – иногда это несколько километров, иногда это 30 километров в глубину, с минными полями, серьезными заграждениями, и есть еще третья линия. Чтобы через это все пройти, достичь территории, где больше нет оборонной инфраструктуры - это очень тяжелая для украинцев задача", - убежден адмирал.

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Бауэр отметил, что прогнозирование войны является сложной задачей, поскольку она включает два государства с людьми, которые обдумывают, планируют и принимают решения, а другое государство реагирует на эти действия.

"В Нормандии во Второй мировой войне союзникам понадобилось до девяти недель, чтобы прорваться через оборонительные заграждения немцев. Поэтому неудивительно, что это не происходит быстро, люди не должны говорить об этом так. Но мы видим героический бой украинцев. Я думаю, что моральный компонент в войне, - это мы знаем из прошлого и видим это в Украине, - чрезвычайно важен: украинцы знают, за что они бьются, у русских нет ни малейшего представления. Эту разницу вы можете видеть на поле боя, когда речь идет о боевом духе, когда речь идет об изобретательности и о воле к бою", - добавил Бауэр.

Военный подчеркнул, что НАТО должно продолжать поддерживать Украину, потому что это очень тяжелое время для страны.

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"Если Украина проиграет эту войну, это не конец нестабильности, это начало еще большей нестабильности. Как нам известно, Россия хочет вернуться назад к границам 1997 года, включающим три балтийских государства, Польшу, Словакию, Венгрию, Словению и Болгарию. Это для нас неприемлемо. Поэтому мы должны понять, что эта война не только об Украине, но и намного больше, и мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, сколько это потребуется, потому что мы не можем позволить россиянам победить", - аргументировал адмирал.

Глава Военного комитета НАТО считает, что РФ - серьезная угроза, которая извлечет уроки из войны, но восстановится: "Мы не должны недооценивать россиян и их возможности возвращаться, как мы это видели в истории несколько раз. Да, им потребуется время, чтобы восстановиться, и это - одна из причин, по которой мы тоже берем несколько лет, чтобы реализовать наши планы по изменению наших возможностей".

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка на границе Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым на Донетчине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ривнопиль Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают, что российские военные, вероятно, стягивают под Бахмут дополнительные силы с других направлений в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.