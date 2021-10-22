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В НАТО согласовали план защиты от нападения России на Черном море и на Балтике

22 октября, 2021 пятница
07:38
Мир НАТО

Министры обороны стран НАТО согласовали в Брюсселе новый план защиты от любого потенциального нападения со стороны России на нескольких фронтах

Об этом сообщает Радио Свобода .

В документе подчеркивается, что основной целью альянса остается сдерживание Москвы, даже несмотря на все большее внимание, которое уделяется действиям Китая.

Стратегия НАТО имеет конфиденциальный характер, направлена на подготовку к любой синхронной атаки в регионах Балтийского и Черного морей, которая может включать применение ядерного оружия, взлом компьютерных сетей и атаки в космосе.

Участники встречи также согласовали выделение первого миллиарда долларов на развитие новых цифровых технологий. Официальные лица НАТО отмечают при этом, что не считают атаку со стороны России неизбежной.
Россия
НАТО Альянс
война
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