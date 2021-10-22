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В НАТО согласовали план защиты от нападения России на Черном море и на Балтике
Министры обороны стран НАТО согласовали в Брюсселе новый план защиты от любого потенциального нападения со стороны России на нескольких фронтах
Об этом сообщает Радио Свобода .
В документе подчеркивается, что основной целью альянса остается сдерживание Москвы, даже несмотря на все большее внимание, которое уделяется действиям Китая.
Стратегия НАТО имеет конфиденциальный характер, направлена на подготовку к любой синхронной атаки в регионах Балтийского и Черного морей, которая может включать применение ядерного оружия, взлом компьютерных сетей и атаки в космосе.
Участники встречи также согласовали выделение первого миллиарда долларов на развитие новых цифровых технологий. Официальные лица НАТО отмечают при этом, что не считают атаку со стороны России неизбежной.
В документе подчеркивается, что основной целью альянса остается сдерживание Москвы, даже несмотря на все большее внимание, которое уделяется действиям Китая.
Стратегия НАТО имеет конфиденциальный характер, направлена на подготовку к любой синхронной атаки в регионах Балтийского и Черного морей, которая может включать применение ядерного оружия, взлом компьютерных сетей и атаки в космосе.
Участники встречи также согласовали выделение первого миллиарда долларов на развитие новых цифровых технологий. Официальные лица НАТО отмечают при этом, что не считают атаку со стороны России неизбежной.
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в 2022 году планируют подтвердить решение о будущем членстве Украины .
- Столтенберг объяснил решение НАТО о высылке российских дипломатов "самой низкой точкой отношений со времен" холодной войны ".
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