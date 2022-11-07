В НАТО считают, что победа над россиянами в Херсоне может начать реальные мирные переговоры с Москвой, - La Repubblica
НАТО считает, что победа ВСУ в Херсоне будет иметь не только военное значение, но и дипломатическое, поскольку поражение РФ в большом населенном пункте по пути в Крым может начать реальные мирные переговоры с Москвой
Об этом пишет итальянское издание La Repubblica .
В сообщении говорится, что армия РФ находится под давлением и именно поэтому пытается разрушить энергетическую и критическую инфраструктуру Украины. Херсон - критически важный для россиян населенный пункт, открывающий выход к морю и Крыму, и его потеря может полностью изменить ход конфликта.
La Repubblica пишет, что в США считают победу ВСУ в Херсоне лучшим временем для начала переговоров.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тайно провел переговоры по войне России против Украины с ближайшим окружением российского диктатора Владимира Путина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 38.79Продажа 39.81
- Актуальное
- Важное