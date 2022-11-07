Об этом пишет итальянское издание La Repubblica .

В сообщении говорится, что армия РФ находится под давлением и именно поэтому пытается разрушить энергетическую и критическую инфраструктуру Украины. Херсон - критически важный для россиян населенный пункт, открывающий выход к морю и Крыму, и его потеря может полностью изменить ход конфликта.

La Repubblica пишет, что в США считают победу ВСУ в Херсоне лучшим временем для начала переговоров.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тайно провел переговоры по войне России против Украины с ближайшим окружением российского диктатора Владимира Путина.

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