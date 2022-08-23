Об этом Медведев написал в telegram.

По его словам, начав полномасштабное вторжение, Россия сделала невозможным вступление Украины в НАТО и теперь Киев пытается получить гарантии безопасности.

"Всем понятно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если яростно ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат "специальной военной операции". Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинские власти, простимулированные западными деньгами и ракетами, от него отказались", - написал Медведев.

8 августа Дмитрий Медведев назвал причиной войны России против Украины ответом на "русофобскую политику коллективного Запада".

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