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В НАТО рассказали о старых и новых уроках ведения боевых действий на основе анализа войны в Украине

28 сентября, 2023 четверг
05:44
Война с Россией

Североатлантический альянс анализирует войну в Украине и делает выводы о новых и старых уроках ведения боевых действий, а Украина быстро и эффективно реализует уроки НАТО на поле боя

Об этом отметил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО генерал Крис Каволи, сообщает "Голос Америки".

Среди старых выводов, о которых сказал генерал Каволи, конкуренция военного производства имеет большое значение.

Что касается новых уроков – это вывод о том, что дроны стали новым, недорогим и эффективным способом добавить третье измерение к военным операциям.

"Дроны, а также беспилотники показали себя очень эффективно как очень недорогой способ добавить третье измерение. Это требует лишь незначительной поддержки, обучения и имеет значительные результаты на поле боя", – сказал он.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО подчеркнул, что в дополнение к разрушительному эффекту дрон оказывает эффект паралитического действия, вызывая у людей чувство незащищенности.

Другие же уроки, по его словам, получают свое подтверждение, например важность сочетания разведданных с проведением военных операций.

Крис Кавали добавил, что НАТО делится этими уроками с украинскими коллегами, которые их успешно и быстро адаптируют.

Он также подчеркнул, что объединенные вооруженные силы НАТО имеют постоянные контакты с украинскими военными: "Мы напрямую учим их в местах по всей Европе, равно как и многие наши союзники, хотя большинство этих учений проходят в рамках миссии военной помощи ЕС".

Комментируя вопрос о роли гражданских лидеров в войне, генерал Каволи отметил, что в момент войны украинские гражданские лидеры смогли поддержать украинцев, стимулировать их чувство гордости и непреклонности.

"Если мы посмотрим на Альянс, на то, как гражданские лидеры выступили, стояли вместе, были смелыми и принимали важные решения – это все складывается вместе, демонстрирует, что гражданское руководство является ключевым во всем этом", – говорит Крис Каволи.

Он считает, что победы на поле боя возможны без таких характеристик гражданского руководства, но желаемого политического результата не удастся достичь без политического лидерства.

  • Чтобы отработать противостояние российской агрессии, в следующем году НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны. К Steadfast Defender присоединятся более 40 тысяч военных, более 50 кораблей, а также состоится от 500 до 700 воздушных боевых миссий.
Мир
Украина
НАТО
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