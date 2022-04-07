В НАТО продолжаются дискуссии о дальнейшем сотрудничестве с Россией, - The New York Times
Страны–члены НАТО разделились во мнениях о том, как лучше выстраивать отношения с Россией в условиях войны РФ против Украины
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.
По словам собеседников газеты, НАТО ожидает, что конфликт будет "долгим и болезненным".
Страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и считают, что необходимы меры, которые "поставят Россию на колени". Сторонники жесткого подхода опасаются, что все, что Россия может представить в качестве победы, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.
В то же время, Франция, Германия и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с российским президентом Владимиром Путиным, даже несмотря на обвинения в военных преступлениях, выдвинутые против российской армии.
В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о необходимости полного переустройства отношений Альянса с Россией, поскольку, по ее мнению, основополагающий акт Россия – НАТО является "мертвым".
Ранее НАТО спрогнозировало подготовку нового наступления русской армии в Украине. Вывод войск из-под Киева является не отступлением, а перегруппировкой, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию в зоне боевых действий. По данным НАТО, Россия готовится завоевать Донбасс и создать наземный коридор в оккупированный Крым.
В конце марта Москва объявила, что сократит военные действия в районе Киева и Чернигова на севере Украины и сосредоточит основные усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями.
- Напомним, Зеленский отметил, что если Украину пригласят, то мы готовы хоть завтра вступить в НАТО.
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