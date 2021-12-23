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В НАТО призвали Путина накануне праздников отвести войска от границ с Украиной

23 декабря, 2021 четверг
11:49
война с Россией Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал президента РФ Владимира Путина отвести войска от украинской границы

Об этом пишет dpa.

Он отметил готовность к переговорам о дополнительных гарантиях для РФ от НАТО, однако опроверг тезис, что Североатлантический альянс не примет в свои ряды Украину.

"Мы готовы сесть и поговорить с Россией в Совете НАТО - Россия. Однако мы не пойдем на компромиссы по основным принципам. Мы не можем подвергнуть сомнению право НАТО защищать и охранять всех союзников, а также основной принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь", - объяснил Йенс Столтенберг.

Он добавил, что речь идет об уважении суверенитета меньших стран.

"Эта идея о том, что такое большое государство, как Россия, может решать, что могут, а что не могут делать меньшие соседи, снова возвращает понятие сфер влияния. Это совершенно противоречит всему, что обеспечивало мир и стабильность в Европе после окончания холодной войны", – заявил Генсек НАТО.

По словам Йенса Столтенберга, РФ может обеспечить мирное и ненапряженное Рождество для всех. Также он отметил, что у границ с Украиной Россия сосредоточила несколько десятков тысяч военных, боевые танки, беспилотники, и нет никаких признаков, чтобы это замедлялось или прекращалось.

Генеральный секретарь НАТО не уточнил, подозревает ли он, что скопление войск вблизи Украины было попыткой достичь уступок со стороны Альянса по вопросам безопасности.

"Есть неопределенность по поводу намерений России", - сказал он.

Кроме того, Йенс Столтенберг отметил, что РФ уже применяла насилие в отношении Украины, когда оккупировала Крым.

"Мы будем постоянно проверять, нужно ли нам дальше корректировать присутствие войск", - рассказал он о реакции НАТО на эскалацию российско-украинской войны.

Глава Альянса подчеркнул, что опрометчивые спекуляции могут вызвать дальнейшее напряжение.

Комментируя общую ситуацию безопасности, он добавил, что не видит "непосредственной угрозы для союзников за НАТО".

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Новости
Йенс Столтенберг
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