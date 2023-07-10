Об этом пишет Reuters , ссылаясь на анонимные источники.

Отмечается, что в последние десятилетия Альянс не видел потребности в широкомасштабных оборонных планах, однако сейчас, после вторжения России в Украину, НАТО приняло план на случай возможного конфликта с РФ.

Отмечается, что союзникам удалось добиться согласия даже несмотря на блокирование региональных планов Турцией. Причиной блокировки Reuters называет определенные географические формулировки, например, касающиеся Кипра.

"Великолепно для Альянса. Турции пришлось пойти на компромисс", - сказал Reuters один из анонимных дипломатов.

Разрабатывая свои региональные планы, НАТО также даст странам указания, как обновить свои силы и материально-техническое обеспечение.

Необходимость финансирования этих изменений является одной из причин, по которым союзники намерены повысить целевой показатель военных расходов Альянса. Официальные лица НАТО подсчитали, что на полную реализацию планов понадобится несколько лет, хотя они отмечают, что при необходимости альянс может немедленно начать бой