В НАТО предполагают еще большее усиление восточного фланга, если войска РФ останутся в Беларуси

Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает Reuters.



По его словам, возможны дальнейшие развертывания со стороны союзников по НАТО. От развития событий будут зависеть будущие действия Североатлантического союза.



"Конечно, это очень зависит от того, останутся ли российские войска в Беларуси", - добавил Бауэр.



Бауэр отметил, что Россия может собрать достаточно сил для полномасштабного вторжения.



"Если вы посмотрите на наращивание вооруженных сил, Россия может фактически иметь достаточные силы для серьезного вторжения... до конца этого месяца. Делают ли они это, имеют ли они истинные намерения или нет, мы не знаем", - заявил он.



Последние развертывания на границе с Беларусью включали полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые в случае военного нападения.



"Если вы действительно думаете о вторжении, вам действительно нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы также видим, что все больше и больше собираются вдоль границ (России, - ред.) с Украиной и Беларуси с Украиной. Это именно по себе очень тревожно", - сказал глава военного комитета НАТО.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb