В НАТО предполагают еще большее усиление восточного фланга, если войска РФ останутся в Беларуси
НАТО может увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польши, если Россия покинет свои войска в Беларуси после запланированных военных учений
Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает Reuters.
По его словам, возможны дальнейшие развертывания со стороны союзников по НАТО. От развития событий будут зависеть будущие действия Североатлантического союза.
"Конечно, это очень зависит от того, останутся ли российские войска в Беларуси", - добавил Бауэр.
Бауэр отметил, что Россия может собрать достаточно сил для полномасштабного вторжения.
"Если вы посмотрите на наращивание вооруженных сил, Россия может фактически иметь достаточные силы для серьезного вторжения... до конца этого месяца. Делают ли они это, имеют ли они истинные намерения или нет, мы не знаем", - заявил он.
Последние развертывания на границе с Беларусью включали полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые в случае военного нападения.
"Если вы действительно думаете о вторжении, вам действительно нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы также видим, что все больше и больше собираются вдоль границ (России, - ред.) с Украиной и Беларуси с Украиной. Это именно по себе очень тревожно", - сказал глава военного комитета НАТО.
- Напомним, президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России. США перебросили своих военных в Восточную Европу, чтобы быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников, а также готовы пересмотреть свое решение в случае деэскалации РФ на украинских границах.
- Польша будет просить США о постоянном присутствии американских войск в стране на ротационной основе.
- В пятницу, 4 февраля, в Германию прибыли первые 2 тыс. американских десантников, отправленных в рамках размещения войск США в Восточной Европе.
- Утром 7 февраля в Польшу прибыли два самолета с американскими военными.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.8
Покупка 27.8Продажа 28.13
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное