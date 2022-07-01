В НАТО предостерегли Москву от вмешательства из-за решения Болгарии выслать 70 "дипломатов" РФ

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

"Решение Болгарии выслать 70 российских сотрудников как иностранных агентов является суверенным решением, которое нужно уважать. Союзники по НАТО решительно осуждают ориентированное на принуждение поведение и попытки России вмешиваться в наши демократические процессы и институции и нацеливаться на безопасность наших граждан Мы солидарны с нашими союзниками Болгарией" - говорится в заявлении.

По информации болгарских СМИ, в российском посольстве работало около 150 человек.

ЕС также отреагировал на угрозы РФ разорвать дипломатические отношения с Болгарией за отправку дипломатов.

"Решение Болгарии выслать 70 сотрудников российского посольства, действовавших с нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях, полностью отвечает международному праву. ЕС выражает Болгарии полную поддержку и солидарность в этих обстоятельствах и будет пристально следить за этим вопросом", - подчеркивают в заявлении Европейской службы внешних дел.

В ведомстве добавили, что такой непропорциональный шаг России приведет только к более глубокой международной изоляции.

28 июня Болгария отправила из страны 70 российских дипломатов и технический персонал посольства РФ. Решение было принято спустя 6 дней после того, как парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Кирилла Петкова. Тот заявил, что возлагает ответственность за устранение его правительства на российского посла в Софии, а также обвинил Россию в давлении на парламент из-за ее сторонников из партии "Возрождение".

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила , что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о выслании 70 работников российских дипломатических представительств.

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