В НАТО озабочены укреплением отношений России и Китая в Арктике, - Bloomberg
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс обеспокоен судоходством Китая по Северному морскому пути РФ, а также вероятностью, что его коммерческие и научные интересы могут быть предвестником военного присутствия в Арктике
Об этом пишет Bloobmerg.
Отмечается, что НАТО обеспокоено целями Китая, учитывая все более тесные связи с Россией, включая сотрудничество в сфере энергетики и транспорта, что повлекло за собой резкий рост поставок российской нефти в Китай через арктические воды.
"Мы знаем, что на борту этих кораблей есть военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда военными. В то время как намерения России в Арктике становятся все более очевидными, намерения Китая относительно региона остаются непрозрачными", - сказал Роб Бауэр.
Специальный представитель Китая по делам Арктики Гао Фэн отметил, что "напряженность в Арктике не только осложнит сотрудничество, но и повлияет на глобальную стабильность". По его словам, Китай и другие азиатские страны играют немаловажную роль в защите, исследовании, развитии и управлении Арктикой.
Как пишет издание, в том, что рассматривается как первый шаг к регулярным малым контейнерным перевозкам по Северному морскому пути, китайское грузовое судно использовало этот путь для трехмесячного путешествия из Балтийского моря в Китай.
"Мы не можем быть наивными и ожидать, что эти новые маршруты будут использоваться исключительно коммерческими судами", – подчеркнул Бауэр.
Также сообщается, что Россия инвестировала значительные средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру. Как отметил американский адмирал, хотя бюджетные ограничения, связанные с войной в Украине, задержали поставки новых ледоколов, ее значительные воздушные и военно-морские ресурсы в Арктике остаются нетронутыми.
"НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике. Несмотря на это, НАТО не беспокоится, что Арктика станет горячей точкой сейчас", - подытожил Бауэр.
- Накануне The New York Times писало , что фото с российской базы в Арктике показывают, что Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты.
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