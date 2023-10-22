В НАТО озабочены укреплением отношений России и Китая в Арктике, - Bloomberg

Об этом пишет Bloobmerg.



Отмечается, что НАТО обеспокоено целями Китая, учитывая все более тесные связи с Россией, включая сотрудничество в сфере энергетики и транспорта, что повлекло за собой резкий рост поставок российской нефти в Китай через арктические воды.



"Мы знаем, что на борту этих кораблей есть военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда военными. В то время как намерения России в Арктике становятся все более очевидными, намерения Китая относительно региона остаются непрозрачными", - сказал Роб Бауэр.

Специальный представитель Китая по делам Арктики Гао Фэн отметил, что "напряженность в Арктике не только осложнит сотрудничество, но и повлияет на глобальную стабильность". По его словам, Китай и другие азиатские страны играют немаловажную роль в защите, исследовании, развитии и управлении Арктикой.

Как пишет издание, в том, что рассматривается как первый шаг к регулярным малым контейнерным перевозкам по Северному морскому пути, китайское грузовое судно использовало этот путь для трехмесячного путешествия из Балтийского моря в Китай.

"Мы не можем быть наивными и ожидать, что эти новые маршруты будут использоваться исключительно коммерческими судами", – подчеркнул Бауэр.



Также сообщается, что Россия инвестировала значительные средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру. Как отметил американский адмирал, хотя бюджетные ограничения, связанные с войной в Украине, задержали поставки новых ледоколов, ее значительные воздушные и военно-морские ресурсы в Арктике остаются нетронутыми.

"НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике. Несмотря на это, НАТО не беспокоится, что Арктика станет горячей точкой сейчас", - подытожил Бауэр.