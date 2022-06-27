Об этом Джоане заявил в интервью Европейской правде .

"У нас в НАТО есть согласие о "распределении ролей". Альянс как таковой оказывает Украине нелетальную помощь, а государства-члены - летальное оружие. В конце концов, что важнее для вас самих: это распределение, интересен ли вам конечный результат, то есть оказана Украине помощь". ? Поэтому я советую друзьям в Киеве воспринимать нашу помощь в целом", - сказал Джоане.

Он добавил, что было согласовано распределение задач – НАТО работает с нелетальными средствами, а союзники в "формате Рамштайн" оказывают Украине военную поддержку.

"НАТО – это организация, на которой связаны риски, и мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, но наша задача номер один – это защита миллиарда людей" , которые живут на пространстве НАТО, но я напомню, что недавняя встреча контактной группы по поддержке Украины, то есть "в формате Рамштайн", проходила здесь, в штаб-квартире НАТО, перед министерским заседанием Альянса", - отметил Джоане.

По его мнению, такое распределение позволяет избегать излишней бюрократии в условиях, когда скорость важна для Украины.

"Что для вас важнее – получить от нас то, что нужно? Важно, кто из нас что делает? Я думаю, что главное – получить скорую и эффективную поддержку в войне Украины против России", - убежден Джоане.

23 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса имеют "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия Украине , пока не закончится война.

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