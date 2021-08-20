В НАТО отчитываются о 18 тыс. эвакуированных из аэропорта Кабула
По состоянию на 20 августа из Афганистана эвакуировали более 18 тыс. человек. В НАТО обещают ускорить эвакуацию на фоне критики
Об этом пишет Reuters .
Более 18 тыс. человек были вывезены из Кабула с тех пор как талибы захватили столицу Афганистана, заявил в пятницу чиновник НАТО, пообещав удвоить усилия по эвакуации на фоне критики
Тысячи людей, которые стремятся бежать из страны, все еще находятся в аэропорту, сказал чиновник на правах анонимности в комментарии Reuters.
В то же время талибы призывают людей, не имеющих законных проездных документов, возвращаться домой. Кое-где толпы афганцев отгоняют из аэропорта силой.
Немецкое издание DPA рассказывает об эвакуации гражданина ФРГ Махмуда Саджади.
"Это ужасно", - сказал мужчина. "Беспомощность, безнадежность. Это просто хаос", - добавил он.
Саджади прибыл во Франкфурт из столицы Узбекистана Ташкента эвакуационным рейсом Lufthansa, на котором было около 250 человек. Немецкие военные доставляют людей из Кабула в Ташкент со вторника для выполнения спасательной миссии, которая считается чрезвычайно опасной.
Саджади, гражданин Германии, пробыл в Кабуле три недели. Он сказал, что достичь аэропорта было особенно рискованно.
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"Вам, например, нужно пройти через пропускной пункт " Талибана ", - отметил эвакуированный.
Афганские силы безопасности открыли огонь, и он стал свидетелем гибели людей. Проехать в аэропорт без паспорта было невозможно.
Другой пассажир, который не захотел назвать свое имя, сообщил об организационных трудностях при возвращении.
"Ситуацию непросто взять под контроль", - сказал он, но настаивал, что миссия является жизненно важной. "Мир должен помочь афганскому народу", - подчеркнул мужчина.
Махмуд Саджади поблагодарил правительство Германии за спасение, но также посетовал на отсутствие организации. По его словам, он писал письма по эвакуации, которые остались без ответа. В то же время он отметил, что в аэропорт не пускают без документов.
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