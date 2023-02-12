В НАТО опровергли информацию о продлении полномочий Столтенберга
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сложит полномочия в октябре 2023 года
Об этом сообщает The Guardian .
По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, генсек альянса сложит полномочия в октябре, как и предполагалось ранее.
"Мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга продолжался трижды, и он проработал почти девять лет. Срок его полномочий истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться еще одного продолжения своего мандата", - сказала Лунгеску.
Издание Welt am Sonntag сообщало, что срок полномочий Столтенберга снова продлят, поскольку альянс стремится сохранить стабильность во время войны в Украине.
63-летний Йенс Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. В 2000-2001 и 2005-2013 он был премьер-министром Норвегии. Также работал министром финансов и министром энергетики.
- 11 февраля сообщалось, что НАТО намерено продлить срок полномочий Йенса Столтенберга до апреля 2024 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.85Продажа 42.76
- Актуальное
- Важное