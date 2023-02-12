Об этом сообщает The Guardian .

По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, генсек альянса сложит полномочия в октябре, как и предполагалось ранее.

"Мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга продолжался трижды, и он проработал почти девять лет. Срок его полномочий истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться еще одного продолжения своего мандата", - сказала Лунгеску.

Издание Welt am Sonntag сообщало, что срок полномочий Столтенберга снова продлят, поскольку альянс стремится сохранить стабильность во время войны в Украине.

63-летний Йенс Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. В 2000-2001 и 2005-2013 он был премьер-министром Норвегии. Также работал министром финансов и министром энергетики.