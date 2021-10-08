В НАТО объявили дату и тематику следующего саммита

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Укринформ .

Следующий саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня 2022 года.

Во время переговоров Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заметил, что Альянс должен адаптироваться к будущему. И именно эта цель будет главной темой обсуждения на высшем уровне.



Руководители стран-союзниц определят пути имплементации программы НАТО 2030, в частности, укрепление устойчивости Альянса, укрепление кибернетической обороны, обеспечения технологического лидерства, реагирование на новые вызовы безопасности, связанные с климатическими изменениями.

Также планируется принять новую Стратегическую концепцию НАТО.