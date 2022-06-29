В НАТО объявили, что войдет в новый пакет помощи
На саммите НАТО в Мадриде будет одобрен новый пакет помощи Украине, который будет включать в себя нелетальную, гуманитарную помощь, а также будет способствовать переходу ВСУ на современное вооружение
Об этом заявил официальный представитель альянса, сообщает Интерфакс-Украина .
"На саммите партнеры намерены одобрить новый комплексный пакет помощи Украине. Как известно, всю летальную помощь союзники оказывают на двусторонней основе или напрямую, но не через организации НАТО. Приведу несколько примеров того, что мы уже предоставили из нелетальных поставок - топливо, средства защиты от химической, биологической, ядерной угрозы, медикаменты. У нас растет спектр проектных предложений, мы намерены и дальше оказывать нелетальную помощь. Мы также наращиваем гуманитарную помощь", - рассказал представитель НАТО.
Он добавил, что альянс также сосредоточится на переходе ВСУ от советского к современному вооружению.
"Мы видим это в поддержке Украины в разработке дорожной карты по переходу от нынешнего "советского" к современному, западному вооружению. Мы работаем с Украиной над преобразованием ее оборонной промышленности", - отметил представитель Альянса.
- 15 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в рамках нового пакета помощи Украине от НАТО главное внимание будет сосредоточено на переходе от советского вооружения к технике стандартов Альянса.
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