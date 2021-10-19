В НАТО обеспокоены российской политикой безопасности по отношению к Украине, Грузии и Молдове, - спецпредставитель генсека
Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что действия РФ угрожают сохранению стабильности в регионе
Об этом Коломина сказал после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, передает "Интерфакс-Украина" .
"Грузия и НАТО обеспокоены политикой безопасности России. В этом регионе Россия часто использует угрозу применения силы и создает угрозу сохранению стабильности как в Грузии, так и в других странах региона, например, в Украине и Республике Молдова", - сказал Коломина.
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Ранее в тот же день Коломина обвинил РФ в неуважении к соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Спецпредставитель генсека НАТО сказал об этом в общении с журналистами после поездки на границу с Южной Осетией, где он ознакомился с текущей ситуацией.
После Грузии Коломина планирует отправиться с визитом в Армению.
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в 2022 году планируют подтвердить решение о будущем членстве Украины .
- Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО "выходит за красные линии национальных интересов России" и "может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что РФ не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО.
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