В НАТО обеспокоены российской политикой безопасности по отношению к Украине, Грузии и Молдове, - спецпредставитель генсека

Об этом Коломина сказал после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, передает "Интерфакс-Украина" .



"Грузия и НАТО обеспокоены политикой безопасности России. В этом регионе Россия часто использует угрозу применения силы и создает угрозу сохранению стабильности как в Грузии, так и в других странах региона, например, в Украине и Республике Молдова", - сказал Коломина.



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Ранее в тот же день Коломина обвинил РФ в неуважении к соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Спецпредставитель генсека НАТО сказал об этом в общении с журналистами после поездки на границу с Южной Осетией, где он ознакомился с текущей ситуацией.



После Грузии Коломина планирует отправиться с визитом в Армению.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в 2022 году планируют подтвердить решение о будущем членстве Украины .

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО "выходит за красные линии национальных интересов России" и "может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что РФ не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО.