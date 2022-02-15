В НАТО не видят признаков деэскалации РФ у границ Украины, но сигналы со стороны Москвы дают повод для "осторожного оптимизма"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит признаков деэскалации РФ на украинских границах и призвал Москву продемонстрировать свою волю к действиям
Об этом сообщает Reuters.
"Из Москвы есть сигналы того, что дипломатия должна продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма. Но пока мы не видим никаких признаков деэскалации на местах с российской стороны", - заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны Альянса в Брюсселе.
По его словам, Россия собрала беспрецедентные со времен холодной войны боевые силы в Украине и вокруг нее.
"Сейчас все на месте для новой атаки. Но у России еще есть время отступить от границы, прекратить готовиться к войне и начать работать над мирным решением проблемы", - сказал Столтенберг, назвав нынешнюю ситуацию "самым серьезным кризисом безопасности, с которым мы сталкивались в Европе за десятилетия".
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хочет видеть доказательства отвода российских войск от украинских границ.
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