В НАТО не видят признаков деэскалации РФ у границ Украины, но сигналы со стороны Москвы дают повод для "осторожного оптимизма"

Об этом сообщает Reuters.



"Из Москвы есть сигналы того, что дипломатия должна продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма. Но пока мы не видим никаких признаков деэскалации на местах с российской стороны", - заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны Альянса в Брюсселе.



По его словам, Россия собрала беспрецедентные со времен холодной войны боевые силы в Украине и вокруг нее.



"Сейчас все на месте для новой атаки. Но у России еще есть время отступить от границы, прекратить готовиться к войне и начать работать над мирным решением проблемы", - сказал Столтенберг, назвав нынешнюю ситуацию "самым серьезным кризисом безопасности, с которым мы сталкивались в Европе за десятилетия".

Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хочет видеть доказательства отвода российских войск от украинских границ.