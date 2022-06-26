В НАТО не обсуждают вступление Украины в Альянс, - глава МИД Испании
Вопрос вступления Украины в НАТО пока не обсуждается среди стран-участниц Альянса
Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес в интервью El Pais .
"Хочу прояснить: если кто-то думает, что вопрос этого вступления стал одной из причин для незаконной агрессии России в Украине, то это не так. Это часть дезинформационной кампании. Он никогда не был на столе, и сейчас его тоже не обсуждают", - заявил министр.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия начала "военную операцию" из-за того, что Запад пытался "втянуть Украину в НАТО".
- 26 июня грузинский полковник Арчиль Цинцадзе предположил, что временно оккупированные Россией территории Украины, Грузии и Молдовы не помешают трем странам стать членами ЕС и НАТО . По его словам, подобные геополитические изменения происходят каждые 30 лет. Поэтому ориентироваться на то, что у Грузии, Украины и Молдовы есть оккупированные территории и учитывать это при рассмотрении вступления этих стран в ЕС в НАТО является неправильной позицией.
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