В НАТО не обсуждают членство Украины в обмен на отказ от оккупированных территорий, – глава миссии

В этом заверила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, передает Интерфакс-Украина .

"В штаб-квартире таких дискуссий нет. Мы проговорили с разными делегациями, подтвердившими, что даже на неофициальных уровнях такого обсуждения нет и не было", - сказала она журналистам в Брюсселе.

Напомним, 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен предположил , что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок Российской Федерации.

Комментируя это заявление, Галибаренко сказала: "На некоторых форумах, где собираются эксперты, неправительственные организации, мне приходилось слышать высказывания, мол, Украине следует учесть опыт Германии, которая вступала в НАТО по частям. Но это неформальные обсуждения, в которых проверяют почву: они хотят посмотреть, какой будет реакция на те или иные предложения. Здесь в штаб-квартире НАТО такого нет".

В штаб-квартире обсуждают способность Украины проводить реформы в условиях военного положения.

"Все понимают, насколько это трудно. Иногда партнеры даже признают, что требуют от нас слишком много, ведь в отношении реформ нам предъявляют те же требования, которые выполняли страны в мирное время", - сказала Галибаренко.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания прошли на уровне лидеров стран и правительств. Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. В общей сложности в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Президент Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

23 июля тогдашний министр обороны Резников выразил мнение, что летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО . При этом страны НАТО неоднократно говорили о том, что вступление Украины в Альянс невозможно до завершения войны с РФ.