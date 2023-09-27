В НАТО не обсуждают членство Украины в обмен на отказ от оккупированных территорий, – глава миссии
В штаб-квартире НАТО никаких дискуссий по поводу принятия Украины в Альянс в обмен на отказ от временно оккупированных территорий в пользу РФ не ведут
В этом заверила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, передает Интерфакс-Украина .
"В штаб-квартире таких дискуссий нет. Мы проговорили с разными делегациями, подтвердившими, что даже на неофициальных уровнях такого обсуждения нет и не было", - сказала она журналистам в Брюсселе.
Напомним, 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен предположил , что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок Российской Федерации.
Комментируя это заявление, Галибаренко сказала: "На некоторых форумах, где собираются эксперты, неправительственные организации, мне приходилось слышать высказывания, мол, Украине следует учесть опыт Германии, которая вступала в НАТО по частям. Но это неформальные обсуждения, в которых проверяют почву: они хотят посмотреть, какой будет реакция на те или иные предложения. Здесь в штаб-квартире НАТО такого нет".
В штаб-квартире обсуждают способность Украины проводить реформы в условиях военного положения.
"Все понимают, насколько это трудно. Иногда партнеры даже признают, что требуют от нас слишком много, ведь в отношении реформ нам предъявляют те же требования, которые выполняли страны в мирное время", - сказала Галибаренко.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания прошли на уровне лидеров стран и правительств. Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. В общей сложности в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите принял участие украинский президент Владимир Зеленский.
11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.
Президент Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".
23 июля тогдашний министр обороны Резников выразил мнение, что летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО . При этом страны НАТО неоднократно говорили о том, что вступление Украины в Альянс невозможно до завершения войны с РФ.
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