Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ заявил в эфире телемарафона.

"Они чисто прагматично с сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимая, что украинцы, будучи год в такой войне, наработали гораздо большую устойчивость и мощь тактических решений. Следовательно, я думаю, что НАТО это изучают и им дальше нужно это все изучать. Думаю, что к таким заявлениям нужно относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают", – пояснил Сергей Череватый.

Добавим, что вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о вероятности падения Бахмута в ближайшие дни.

"Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни", - заявил генсек НАТО.

"Мы должны позаботиться, чтобы это не стало переломным моментом в войне", - подчеркнул позже он.