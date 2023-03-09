В НАТО не до конца понимают ситуацию: в ВСУ отреагировали на заявление Столтенберга о "падении Бахмута"
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый утвердил, что в НАТО не до конца понимают логику этой войны, и заявления Йенса Столтенберга о "возможном падении Бахмута" указывают на это
Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ заявил в эфире телемарафона.
"Они чисто прагматично с сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимая, что украинцы, будучи год в такой войне, наработали гораздо большую устойчивость и мощь тактических решений. Следовательно, я думаю, что НАТО это изучают и им дальше нужно это все изучать. Думаю, что к таким заявлениям нужно относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают", – пояснил Сергей Череватый.
Добавим, что вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о вероятности падения Бахмута в ближайшие дни.
"Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни", - заявил генсек НАТО.
"Мы должны позаботиться, чтобы это не стало переломным моментом в войне", - подчеркнул позже он.
- Напомним, ранее западные СМИ писали, что Россия потеряла от 20 до 30 тыс. военных , пытаясь взять Бахмут.
- 1 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что украинское командование не принимало решения отводить войска от Бахмута Донецкой области, но может это сделать для спасения жизней личного состава.
- А западные высокопоставленные собеседники CNN утвердили, что количество боевиков частной военной компании Вагнера в районе Бахмута уменьшается , сравнивая с привлечением регулярных войск РФ.
- Институт изучения войны (ISW) сообщает, что у России, вероятно, нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута.
- 9 марта заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов подчеркнул , что в настоящее время Бахмут находится под контролем ВСУ.
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