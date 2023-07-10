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Обновлено

В НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству, - Кулеба

10 июля, 2023 понедельник
14:40
Общество

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО договорились отменить План действий по членству для будущего вступления Украины в Альянс

Об этом он написал в Twitter.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - написал Кулеба.

Министр иностранных дел подчеркнул, что это также самый лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом.

Справка: План действий по членству (ПДЧ) – это программа НАТО, в которую принимают страны-кандидаты на вступление. Ее одобрили в 1999 году и с тех пор через нее прошли 11 стран Европы. Но в прошлом году Альянс пригласил Финляндию и Швецию в НАТО без ПДЧ, поэтому Украина тоже настаивала, чтобы обойти эту программу. Поэтому в нашей стране план может не пригодиться по примеру Финляндии и Швеции.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден , что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил , что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания , чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Впоследствии посол США в НАТО Джулианна Смит заявила , что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя. Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду , что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все. В то же время американский президент сказал, что считает , что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ.

В воскресенье, 9 июля, стало известно , что США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО.

Украина
НАТО
Дмитрий Кулеба
Вступление в НАТО
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