Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российский президент Владимир Путин, вероятно, добьется значительных успехов в усилении своего влияния на Беларусь, вне зависимости от итогов его вторжения в Украину, считают эксперты.

"Вероятные постоянные успехи России в Беларуси ставят Запад перед выбором, что делать с потенциальным будущим ландшафтом безопасности на восточном фланге НАТО. Если Запад позволит Путину сохранить его нынешние успехи в Украине, в частности в Крыму и восточной Херсонской области, тогда Кремль сможет использовать как оккупированные как белорусские, так и украинские территории для дальнейшей угрозы Украине и восточному флангу НАТО", - подчеркнули в Институте.

Запад, по мнению аналитиков, может альтернативно установить условия для будущего, в котором территориально целая Украина станет надежным военным партнером в защите восточного фланга НАТО от России и оккупированной Россией Беларуси.

"Это желаемое долгосрочное будущее основывается на немедленных и постоянных решительных действиях Запада по предоставлению Украине возможности изгнать российские силы со своей территории. Чрезвычайно маловероятно, что Запад сможет победить или эффективно ответить на российскую кампанию по поглощению Беларуси, предварительно не преодолев российское вторжение" – добавляют в ISW.