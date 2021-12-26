В НАТО договорились с РФ о дате встречи относительно Украины

Эту дату озвучил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом заявил в субботу, 25 декабря, в Брюсселе неназванный представитель Альянса, на которого ссылается DW .



По его словам, Столтенберг находится в контакте с Россией по этому вопросу.



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Комментарий Москвы о возможных временных рамках пока не поступил.

Напомним, советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак обсудят Украину во время личной встречи в начале 2022 года .





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