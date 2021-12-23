В настоящее время в Украине зафиксирован один случай штамма "Омикрон", - Кузин
Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что по состоянию на 22 декабря в Украине зарегистрирован один случай инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон"
Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.
"По состоянию на 22 декабря 2021 года в Украине один лабораторно подтвержденный случай коронавируса штамма "Омикрон", - сообщил санврач.
По его словам, случай "Омикрона" был зафиксирован у мужчины, который весной прошел полный курс COVID-вакцинации. Известно, что он контактировал с больным в ОАЭ.
В настоящее время пациент уже получил отрицательный тест, а саму болезнь перенес почти бессимптомно. Других случаев инфицирование новым вариантом, по крайней мере, официально, в стране пока не обнаруживали.
- Напомним, ночью 18 декабря Центр общественного здоровья подтвердил первый случай штамма "Омикрон" в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.6Продажа 31.01
- Актуальное
- Важное