В настоящее время в Украине зафиксирован один случай штамма "Омикрон", - Кузин

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

"По состоянию на 22 декабря 2021 года в Украине один лабораторно подтвержденный случай коронавируса штамма "Омикрон", - сообщил санврач.

По его словам, случай "Омикрона" был зафиксирован у мужчины, который весной прошел полный курс COVID-вакцинации. Известно, что он контактировал с больным в ОАЭ.

В настоящее время пациент уже получил отрицательный тест, а саму болезнь перенес почти бессимптомно. Других случаев инфицирование новым вариантом, по крайней мере, официально, в стране пока не обнаруживали.